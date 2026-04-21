Il governo ha deciso di non apportare modifiche al decreto sulla sicurezza, né di approvare un nuovo provvedimento. La decisione è arrivata in seguito all’impasse creata dalla norma che incentiva gli avvocati a favorire il rimpatrio volontario dei loro clienti. Il presidente della Repubblica ha firmato un decreto che blocca ogni intervento legislativo sul tema, senza prevedere emendamenti o nuove leggi.

AGI - Nessun emendamento e nuovo decreto. È questa la strada scelta dal governo per uscire dall'impasse che si è venuta a creare sulla norma che prevede incentivi agli avvocati che favoriscono il rimpatrio volontario dei loro assistiti. La decisione è maturata dopo la scelta di non intervenire con un emendamento correttivo, come era sembrato subito dopo l'incontro al Quirinale fra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Secondo quanto apprende l'AGI, il nuovo decreto legge sarà portato al Consiglio dei ministri di oggi o a quello programmato domani. Governo e centrodestra decideranno il da farsi nelle prossime ore, secondo quanto riferito da fonti parlamentari del centrodestra.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dl Sicurezza, Mattarella ferma tutto

Notizie correlate

Dl Sicurezza, Mantovano al Quirinale. Mattarella ferma tuttoAGI - La norma sul premio agli avvocati che favoriscano i rimpatri volontari degli immigrati "è incostituzionale e va ritirata".

Leggi anche: Dl Sicurezza, Mattarella ferma tutto. Il Governo presenterà un nuovo decreto

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Dl Sicurezza, Mattarella ferma tutto. Il Governo presenterà un nuovo decreto; Dl Sicurezza, Mantovano al Quirinale. Mattarella ferma tutto; Dl Sicurezza, incentivi agli avvocati per i rimpatri. È bufera. Siamo a un passo dall'Ice di Trump; Il Senato approva il dl Sicurezza. Il Csm sul fermo preventivo: Troppi poteri alla polizia, a rischio rispetto diritti umani.

Mattarella ha chiesto di cambiare il decreto sicurezzaPer il presidente della Repubblica la norma sui rimpatri volontari non va bene, e la maggioranza ha trovato una soluzione creativa per andargli incontro ... ilpost.it

Decreto Sicurezza, arriva lo stop di Sergio Mattarella: cosa succede ora?Il nuovo Decreto Sicurezza prevede un bonus per gli avvocati che fanno rimpatriare i loro clienti, questa norma, però, non ha ottenuto il benestare di Sergio Mattarella, non intenzionato dunque a firm ... notizie.it

Un autovelox fisso lungo la superstrada Brindisi-Taranto, il Comune: maggiore sicurezza https://www.lostrillonenews.it/2026/04/21/un-autovelox-fisso-lungo-la-superstrada-brindisi-taranto-il-comune-maggiore-sicurezza/ . . . [Foto puramente illustrativa, generat - facebook.com facebook

Oristano, spiagge sotto la lente: vertice in Capitaneria sulla sicurezza estiva x.com