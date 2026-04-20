Il decreto sulla sicurezza è stato al centro di una discussione politica e legale. Un rappresentante del governo ha annunciato di aver conseguito l’autorizzazione a salire al Quirinale per discutere di questa norma. Tuttavia, il presidente della Repubblica ha deciso di bloccare l’iter, ritenendo che la legge sul premio agli avvocati che supportano i rimpatri volontari degli immigrati sia contraria alla Costituzione e abbia disposto il ritiro della disposizione.

AGI - La norma sul premio agli avvocati che favoriscano i rimpatri volontari degli immigrati "è incostituzionale e va ritirata". Per il Partito Democratico e Alleanza verdi e sinistra non c'è ordine del giorno che tenga, soluzione prospettata dalla maggioranza in prima Commissione alla Camera per superare l'impasse e le possibili riserve del Colle sul provvedimento. Il dl Sicurezza "non entrerà in vigore senza regole attuative", spiega il capogruppo 'azzurro', Enrico Costa, quindi "FI presenterà un ordine del giorno che potrà essere viatico per l'ascolto delle parti in causa e per un intervento normativo all'esito del confronto". Il Quirinale, fino a questo momento, è attento osservatore di quanto accade alla Camera.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dl Sicurezza, Mantovano al Quirinale. Mattarella ferma tutto

Notizie correlate

Dl sicurezza e premio agli avvocati per i rimpatri: Mantovano al Quirinale per un incontro con MattarellaRoma, 20 aprile 2026 - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano si è recato al Quirinale per un colloquio con il presidente...

Dl sicurezza, Mantovano da Mattarella: attenzione del Quirinale su norma sui rimpatri. E spunta un emendamento di modificaIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Dl Sicurezza, incentivi agli avvocati per i rimpatri. È bufera. Siamo a un passo dall'Ice di Trump; Lavoro, riunione con Meloni a P.Chigi per preparare dl in vista del 1 maggio; IA a scuola, perché i docenti aiutano sempre gli stessi studenti; Scimpanze divisi e violenti, raro caso documentato in Africa.

Decreto sicurezza, alta attenzione del Colle sulla norma avvocati: governo al lavoro per evitare lo strappoColloquio tra il sottosegretario Mantovano e il Presidente della Repubblica: al centro la norma che prevede un incentivo per gli avvocati che assistono i migranti nel rimpatrio volontario. L’esecutivo ... milanofinanza.it

Decreto Sicurezza, Mantovano al Colle: dubbi sulla firma a causa del premio sui rimpatriL’emendamento al Senato per i compensi ai legali che incentivano i rimpatri a rischio costituzionalità. Mantovano al Colle per capire come risolvere l’impasse, senza promulgazione il decreto decade ... editorialedomani.it

Dl Sicurezza, il Colle obbliga il governo al dietrofront: verso un emendamento per cancellare la norma avvocati-remigrazione - leggi x.com

Sicurezza in A2, esercitazione d'emergenza nella galleria Serra dell’Ospedale: Nella costante ottica di miglioramento degli standard di sicurezza lungo l'Autostrada del Mediterraneo, Anas ha programmato un'importante attività addestrativa nel cuore della Cal facebook