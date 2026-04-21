Dl Sicurezza le opposizioni scatenano il caos Meloni | Nessun pasticcio Il governo pone la fiducia domani il voto

Da ilgiornale.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le opposizioni hanno contestato duramente il decreto sicurezza, alzando il tono delle proteste in Parlamento. Il governo, con il sostegno della maggioranza, ha deciso di mettere la questione al voto attraverso la fiducia. La premier ha affermato che non ci sono intoppi, mentre si attendono le votazioni previste per domani. Prima di questa decisione, erano stati sollevati dubbi riguardo alle norme sui rimpatri e ai rapporti con il Quirinale.

Dopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle polemiche della sinistra. Che però continuano, con gli esponenti delle opposizioni che sono arrivati a occupare i banchi del governo alla Camera. Sul decreto è stata posta la fiducia e domani ci sarà il voto. "Sul decreto sicurezza c'è un consiglio dei ministri oggi pomeriggio e uno domani. Si trovano sempre le soluzioni", ha tagliato corto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'apertura del Salone del Mobile. "Il provvedimento verrà approvato così com'è", aggiunge il deputato e responsabile organizzativo di FdI Giovanni Donzelli, "Poi vedremo se ci sono aggiustamenti tecnici" Meloni: "Nessun pasticcio".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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