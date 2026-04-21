Dl Sicurezza le opposizioni scatenano il caos Meloni | Nessun pasticcio Il governo pone la fiducia domani il voto

Le opposizioni hanno contestato duramente il decreto sicurezza, alzando il tono delle proteste in Parlamento. Il governo, con il sostegno della maggioranza, ha deciso di mettere la questione al voto attraverso la fiducia. La premier ha affermato che non ci sono intoppi, mentre si attendono le votazioni previste per domani. Prima di questa decisione, erano stati sollevati dubbi riguardo alle norme sui rimpatri e ai rapporti con il Quirinale.

Dopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle polemiche della sinistra. Che però continuano, con gli esponenti delle opposizioni che sono arrivati a occupare i banchi del governo alla Camera. Sul decreto è stata posta la fiducia e domani ci sarà il voto. "Sul decreto sicurezza c'è un consiglio dei ministri oggi pomeriggio e uno domani. Si trovano sempre le soluzioni", ha tagliato corto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'apertura del Salone del Mobile. "Il provvedimento verrà approvato così com'è", aggiunge il deputato e responsabile organizzativo di FdI Giovanni Donzelli, "Poi vedremo se ci sono aggiustamenti tecnici" Meloni: "Nessun pasticcio".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dl Sicurezza, le opposizioni scatenano il caos. Meloni: "Nessun pasticcio". Il governo pone la fiducia, domani il voto Notizie correlate Dl Sicurezza, le opposizioni scatenano il caos. Meloni: "Nessun pasticcio". Il governo porrà la fiducia, domani il votoDopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle... Dl Sicurezza, le opposizioni scatenano il caos. Meloni: "Nessun pasticcio". Salvini: "Rilievi del Colle? Non mi stupisco più di nulla"Dopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dl sicurezza, approvato in Senato. Frizioni nella maggioranza, opposizioni protestano: zero diritti; Il dl Sicurezza va di corsa e rischia per l’ostruzionismo; Dl Sicurezza: via libera del Senato, ora passa alla Camera. Le opposizioni: Tempi inaccettabili; Dl sicurezza: sfuma emendamento in commissione, rischio muro opposizioni. Dl sicurezza, le opposizioni scatenano il caos. Meloni: Nessun pasticcio. Il governo pone la fiducia, domani il votoPronto un decreto ad hoc per mettere a tacere le polemiche. Ma le opposizioni occupano i banchi del governo. Salvini: Rilievi del Colle? Non mi stupisco più di nulla ... msn.com Bagarre alla Camera sul Decreto Sicurezza: le opposizioni occupano i banchi del governoRoma, 21 apr. (Adnkronos) - Al via Opa volontaria totalitaria promossa congiuntamente sulle azioni ordinarie di Bf Spa promossa congiuntamente da F. Vecchioni (Arum) e Dompé Holding. Le due società re ... ilfattoquotidiano.it Esportare in sicurezza: proteggi il tuo business internazionale! Le sanzioni internazionali sono un labirinto Unioncamere Calabria ti offre la bussola! Il 30 aprile alle ore 11:00 partecipa al webinar tecnico gratuito dedicato alle soluzioni dell'Eu Sanctions Help - facebook.com facebook Oristano, spiagge sotto la lente: vertice in Capitaneria sulla sicurezza estiva x.com