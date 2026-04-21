Dl Sicurezza La Russa | Stanno lavorando si troverà il rimedio

Il presidente del Senato ha commentato il decreto sicurezza, affermando che sono in corso dei lavori e che si troverà una soluzione. Ha anche detto di non sapere se ci sia uno stop da parte del Quirinale riguardo alla questione. La Russa ha fatto queste dichiarazioni durante l’inaugurazione del Salone del Mobile a Milano.

“Sul decreto sicurezza, stanno lavorando si troverà il rimedio. Il Quirinale? Non so se è uno stop”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine dell’inaugurazione del Salone del Mobile a Milano. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, La Russa: “Stanno lavorando, si troverà il rimedio” Notizie correlate Caso Resinovich, la procuratrice: "I periti stanno lavorando molto, vedremo quali saranno gli esiti"“So che i periti stanno lavorando molto e quindi questo depone per una attività che poi potrà essere valutata. Leggi anche: Bimbi nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a Fanpage: “Servizi sociali non stanno lavorando per riunire la famiglia” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Aula Senato approva il dl sicurezza, ora alla Camera per l'ok finale; Paletti del Quirinale sul dl sicurezza, slitta il voto: via libera a rischio; Dl sicurezza, stretta sul piccolo spaccio e deroghe al divieto di coltelli: sì del Senato, tutte le misure; SENATO APPROVA IL DL SICUREZZA, ORA IL TESTO PASSA ALLA CAMERA PER L’OK DEFINITIVO. La Russa sul decreto sicurezza: «Allarme rientrato. Non c'è il rischio che il 25 aprile rimanga aperto il parlamento»Sul dl Sicurezza «stanno lavorando, si trova un rimedio». Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine del Salone del mobile di Milano. C'è il rischio che il 25 aprile rimanga aperto il ... msn.com Dl Sicurezza, La Russa: Stanno lavorando, si troverà il rimedioSul decreto sicurezza, stanno lavorando si troverà il rimedio. Il Quirinale? Non so se è uno stop. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine dell’inaugurazione del Salone del Mobile a ... lapresse.it Daniela Morfino. . Altro che “decreto sicurezza”, qui siamo davanti a un vero e proprio “decreto insicurezza”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto sapere chiaramente che non promulgherebbe la legge di conversione se includesse una nor facebook Hanno superato l’ennesimo limite. Pagare gli avvocati per “convincere” i migranti a tornare a casa. 615 euro a pratica. Tutto tramite un emendamento al decreto sicurezza. Quella del governo non è sicurezza ma propaganda che crea un cortocircuito dello Stat x.com