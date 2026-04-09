Caso Resinovich la procuratrice | I periti stanno lavorando molto vedremo quali saranno gli esiti

La procuratrice ha riferito che i periti coinvolti nel caso Resinovich stanno conducendo approfonditi accertamenti e che si attende di conoscere gli esiti delle loro analisi. Ha aggiunto di essere a conoscenza del loro intenso lavoro e che le risultanze potranno essere valutate successivamente. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle procedure in corso o sui tempi previsti per i risultati.

“So che i periti stanno lavorando molto e quindi questo depone per una attività che poi potrà essere valutata. Vedremo come lo sarà, ma sicuramente posso dirvi che è un'attività molto importante. Poi vedremo quali saranno gli esiti”. Queste poche e stringate parole in merito alle indagini per. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Caso Almasri, l’Italia ha ostacolato la giustizia internazionale: Roma deferita dalla Cpi. Cosa significa e quali saranno le conseguenzeIl caso Almasri torna prepotentemente a scuotere le istituzioni, il mondo politico e l’opinione pubblica in Italia.

Caso Resinovich, il fratello: Sebastiano sta depistando - Vita in Diretta 26/11/2025

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Caso Resinovich, il fratello Sergio: Ecco cosa scriverò sulla lapide di Lilly e quali sono le condizioniSergio Resinovich: La Procura di Trieste ha dato il via libera alla sepoltura di mia sorella, l’ho chiesto tanto per avere una tomba sulla quale portare un fiore. Ma ha posto dei vincoli perché potre ... quotidiano.net

Mattino 5. . Caso Liliana Resinovich: "Era una donna che stava attraversando un momento di grande fragilità emotiva" A #Mattino5 Anna Maria Casale, psicologa consulente di Sebastiano - facebook.com facebook

In diretta a #Mattino5 torniamo a parlare del caso di Liliana Resinovich e del delitto di #Garlasco x.com