Domani si terrà alla Camera il voto di fiducia sul decreto sicurezza, un provvedimento che sta attraversando le fasi finali dell’iter parlamentare. La decisione di porre la fiducia è stata presa dal governo, mentre all’interno della maggioranza si registrano divergenze sulla norma riguardante i rimpatri. La discussione coinvolge anche le opposizioni e il Quirinale, creando tensioni tra le varie forze politiche.

Il governo ha posto la fiducia alla Camera sul Dl sicurezza. Si accelera ma la norma sui rimpatri divide maggioranza, opposizioni e Colle Il governo ha posto la fiducia alla Camera suldecreto Sicurezzae a chiederla è stato il ministro dell’InternoMatteo Piantedosi. Ledichiarazioni di votosono fissate per domani alle 16, seguite dalla votazione per appello nominale. Il voto finale sul provvedimento è attesovenerdì, a ridosso della scadenza del 25 aprile per la conversione in legge. Nel frattempo, l’Aula dovrà esaminare anche i145 ordini del giorno presentati.Al centro dello scontro c’è la misura che prevede un compenso di circa600 euroagli avvocati che assistono i migranti nei rimpatri volontari.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dl sicurezza, il rush finale: domani il voto sulla fiducia

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