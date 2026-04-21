Dl sicurezza il governo tira dritto ma prepara la correzione | caos alla Camera e rischio scontro con il Colle

Il decreto sicurezza sta affrontando la sua fase finale in Parlamento, con il governo che insiste nel portare avanti il testo nonostante le tensioni politiche e i rilievi tecnici. Alla Camera si sono registrate proteste e discussioni animate, mentre si parla di una possibile correzione che il governo starebbe preparando. La situazione crea un clima di incertezza e rischia di portare a uno scontro con il Quirinale.

Il decreto sicurezza arriva alla prova decisiva tra tensioni politiche, rilievi tecnici e un equilibrio sempre più fragile tra governo e Quirinale. Alla Camera si consuma una giornata di caos, con la maggioranza che sembra orientata ad approvare il testo senza modifiche immediate, rinviando però a un secondo momento la correzione della norma più controversa. Una scelta che, più che risolvere il problema, lo sposta in avanti, lasciando aperto il nodo della possibile incostituzionalità e quello, altrettanto delicato, della firma del Presidente della Repubblica. L’ipotesi che prende corpo è chiara nella sua ambiguità politica: approvare subito il provvedimento, per evitare la decadenza, e intervenire successivamente con un decreto correttivo mirato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dl sicurezza, il governo tira dritto ma prepara la correzione: caos alla Camera e rischio scontro con il Colle Notizie correlate Leggi anche: Meloni tira dritto: integrato il quesito ma la data non cambia. Il via libera del Colle Leggi anche: Referendum Giustizia, il governo tira dritto: integrato il quesito ma la data resta 22-23 marzo Altri aggiornamenti Temi più discussi: DL Sicurezza approvato al Senato: il provvedimento passa alla Camera; Aula Senato approva il dl sicurezza, ora alla Camera per l'ok finale; Il dl Sicurezza va di corsa e rischia per l’ostruzionismo; Dl sicurezza: ok del Senato: potenziato il Daspo, nuove tutele al personale scolastico e stop a violenza sugli animali. Dl Sicurezza, arriva un nuovo decreto per abrogare gli incentivi agli avvocatiL'Associazione nazionale forense contro i compensi per rimpatri volontari dei migranti: La Camera elimini la disposizione ... corrierenazionale.it Decreto Sicurezza, oggi voto di fiducia alla Camera. Spunta l’ipotesi di un dl stralcioLeggi su Sky TG24 l'articolo Decreto Sicurezza, oggi voto di fiducia alla Camera. Spunta l’ipotesi di un dl stralcio ... tg24.sky.it Una serata di grande musica da camera: Vena e Perrotta al Conservatorio di Cosenza. Mercoledì 22 aprile, l'Aula Magna di Portapiana si accende con le note del Novecento europeo. Un duo d'eccezione, formato da due docenti del Conservatorio celebri nel facebook Il Presidente dell' @AnacNazionale, Giuseppe Busia, presenta al Parlamento la Relazione annuale sull’attività svolta nel 2025. Partecipa il Capo dello Stato, Sergio Mattarella - @Quirinale. Saluto del Presidente della Camera, @Fontana3Lorenzo. x.com