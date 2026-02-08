La Premier Meloni ha deciso di andare avanti, anche se la data rimane invariata. Nel primo Consiglio dei ministri convocato di fretta sabato mattina, subito dopo l’ordinanza della Cassazione, il governo ha approvato il quesito sull’integrazione. La decisione arriva senza tentennamenti, nonostante le polemiche e le incertezze sulla tempistica.

La decisione matura in un Consiglio dei ministri lampo, convocato a sorpresa di sabato mattina dopo l'ordinanza dell'ufficio centrale della Corte di Cassazione. Mezz'ora di riunione, a cui partecipano in presenza solo la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano e altri quattro ministri, tra cui Antonio Tajani e Francesco Lollobrigida. Gli altri sono collegati da remoto, alcuni dei quali dalla prefettura di Milano anche a causa degli impegni legati alle Olimpiadi Ed è la presidente del Consiglio a chiarire subito la linea del governo: recepire l'indicazione della Cassazione sul contenuto del quesito ma senza intervenire sul calendario della consultazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni tira dritto: integrato il quesito ma la data non cambia. Il via libera del Colle

Approfondimenti su Meloni CorteDiCassazione

Il governo ha deciso di andare avanti senza cambiare le date del referendum sulla Giustizia.

La data del referendum sulla riforma della Giustizia resta confermata per il 22 e 23 marzo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Meloni CorteDiCassazione

Argomenti discussi: Meloni tira dritto: integrato il quesito ma la data non cambia. Il via libera del Colle; Referendum, il governo Meloni tira dritto dopo l’ordinanza di Cassazione: integrato il quesito, la data resta il 22-23 marzo; Referendum Giustizia, il governo tira dritto: integrato il quesito ma la data resta 22-23 marzo; Decido io. Quesito diverso, data uguale: Meloni tira dritto sulla giustizia.

Meloni tira dritto: integrato il quesito ma la data non cambia. Il via libera del ColleConsiglio dei ministri lampo. La premier sente Mattarella che a stretto giro dà l'ok al decreto ... msn.com

Referendum, il governo integra la domanda ma tira dritto sulla data (22 e 23 marzo). Mattarella firma il decreto. Il Pd attacca la Meloni: Tracotanza istituzionaleNon cambia la data del referendum: il Consiglio dei ministri, riunito per una mezz’ora a palazzo Chigi, ha deciso di confermare la consultazione per il 22 e 23 marzo integrando però la domanda – come ... in20righe.it

Decido io. Quesito diverso, data uguale: Meloni tira dritto sulla giustizia x.com

Giorgia Meloni. . Referendum sulla giustizia: quando la sinistra tira fuori il jolly del fascismo, vuol dire che è abbastanza disperata. facebook