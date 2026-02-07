Referendum Giustizia il governo tira dritto | integrato il quesito ma la data resta 22-23 marzo

Il governo ha deciso di andare avanti senza cambiare le date del referendum sulla Giustizia. Nonostante le richieste di modificare il calendario, il consiglio dei ministri ha confermato le votazioni per il 22 e 23 marzo. La decisione è stata presa anche se il quesito è stato integrato, ma la data resta invariata.

Il governo forza nuovamente e tira dritto. Non cambia la data del referendum sulla Giustizia. Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha deciso di confermare la consultazione per il 22 e 23 marzo. Unica novità è l'integrazione del quesito con gli articoli della Costituzione che vengono modificati dalla riforma della Giustizia che contiene la separazione delle carriere. Il consiglio dei ministri era stato convocato d'urgenza dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione, che ha riformulato il quesito referendario accogliendo la versione proposta dal comitato dei 15 giuristi promotori della raccolta firme popolare che ha superato le 500mila adesioni.

