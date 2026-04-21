Dl sicurezza il faro del Colle sulla norma per i compensi agli avvocati

Oggi si parla del decreto sulla sicurezza, con particolare attenzione alle disposizioni riguardanti i compensi degli avvocati. In questa giornata, una delegazione di Fratelli d’Italia si trova in Albania per questioni istituzionali, mentre in Italia il governo si concentra sull’approvazione delle norme. La discussione si concentra sulle modalità di calcolo e sulle possibili ripercussioni legali delle nuove disposizioni. La normativa sta suscitando un acceso dibattito tra le forze politiche e gli operatori del settore legale.

Il provvedimento è atteso all'esame dell'Aula di Montecitorio per l'approvazione entro il 25, ma sulla misura c'è il faro del Quirinale, mentre le forze d'opposizione alzano le barricate. Sulla norma introdotta con la firma di tutti i capigruppo dei partiti della maggioranza in Commissione a palazzo Madama sono emerse la contrarietà di Noi moderati e la perplessità di Forza Italia che, con il capogruppo alla Camera Enrico Costa, ha proposto la soluzione di un ordine del giorno da approvare nell'emiciclo per consentire poi un confronto tra le parti, considerata la contrarietà anche del Consiglio nazionale forense e delle Camere penali.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dl sicurezza, il faro del Colle sulla norma per i compensi agli avvocati Notizie correlate Dl Sicurezza, faro del Colle sulla norma avvocati: Mattarella attende una soluzione all’impasseResta sotto la lente del Quirinale la norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una... Dl Sicurezza, la norma nel mirino di Mattarella. Alfredo Mantovano al ColleNel mirino del Quirinale ci sarebbe una norma del decreto sicurezza, nel dettaglio quella che prevede un incentivo pari a 615 euro per gli avvocati... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rimpatri e avvocati, il faro del Colle sulla norma del dl Sicurezza: firma a rischio; Tensioni in maggioranza e il faro del Quirinale sul premio per i rimpatri; Dl Sicurezza, faro del Colle sui rimpatri: Mantovano da Mattarella; Dl sicurezza, faro del Qurinale sulla norma rimpatri. Decreto sicurezza, Quirinale in attesa di una soluzione per norma su avvocati e rimpatriLeggi su Sky TG24 l'articolo Decreto sicurezza, Quirinale in attesa di una soluzione per norma su avvocati e rimpatri ... tg24.sky.it Decreto sicurezza, stop di Matterella su norma rimpatri: corsa contro il tempo per mondificare il testoAlla settima ora di dibattiti a singhiozzo sul decreto Sicurezza, intervallati dall'ostruzionismo delle opposizioni, un deputato della ... msn.com Dl Sicurezza, il Colle obbliga il governo al dietrofront: verso un emendamento per cancellare la norma avvocati-remigrazione - leggi x.com Sicurezza in A2, esercitazione d'emergenza nella galleria Serra dell’Ospedale: Nella costante ottica di miglioramento degli standard di sicurezza lungo l'Autostrada del Mediterraneo, Anas ha programmato un'importante attività addestrativa nel cuore della Cal - facebook.com facebook