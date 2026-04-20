Il decreto Sicurezza è al centro dell’attenzione del Quirinale, che monitora da vicino una norma che prevede un incentivo di 615 euro per gli avvocati coinvolti nelle pratiche di rimpatrio volontario. La misura riguarda gli avvocati che assistono i clienti nella decisione di tornare nei propri paesi d’origine. Attualmente, si cerca una soluzione per superare l’impasse legata a questa disposizione.

Resta sotto la lente del Quirinale la norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario, nel caso in cui i loro assistiti scelgano di tornare nei rispettivi Paesi d’origine. Gli uffici legislativi del Colle hanno preso atto del fatto che la stessa maggioranza si sia resa conto che il provvedimento vada corretto, ma – nonostante il decreto vada convertito il 25 aprile, pena la decadenza – Sergio Mattarella, secondo quanto filtra, starebbe aspettando che dal Parlamento arrivi una soluzione all’impasse. Il capogruppo di Forza Italia Enrico Costa ha già annunciato che presenterà un ordine del giorno per intervenire, assicurando che “questa norma non entrerà in vigore senza regole attuative”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl Sicurezza, faro del Colle sulla norma avvocati: Mattarella attende una soluzione all’impasse

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