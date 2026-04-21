Dl sicurezza Fontana a Pd-Avs | iter non è scorretto ci sono precedenti

Il decreto sicurezza ha suscitato discussioni sulla regolarità del suo iter parlamentare. La presidenza della Camera ha affermato che non si può considerare scorretto il procedimento, facendo riferimento a precedenti simili già verificatisi in passato. Questa posizione è stata esposta in risposta alle critiche avanzate da alcuni membri dell’opposizione, che avevano sollevato dubbi sulla legittimità delle procedure adottate. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sui passaggi legislativi e sulla loro validità.

Roma, 21 apr. (askanews) – L’iter del decreto sicurezza non può essere giudicato “non corretto” dalla presidenza della Camera vista “l’esistenza di precedenti analoghi”. Lo scrive la terza carica dello Stato Lorenzo Fontana in una lettera di risposta ai rilievi sollevati dalla presidente dei deputati Pd Chiara Braga e dalla presidente dei deputati Avs Luana Zanella rispetto alla mancata convocazione in sede consultiva di diverse commissioni fra quelle assegnatarie. Fontana assicura tuttavia che tali rilievi saranno “oggetto per il futuro di approfondimento” per “una più equilibrata distribuzione del tempo disponibile per la conversione dei decreti-legge da parte del Parlamento”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Dl Sicurezza, opposizioni contro l’esame-lampo alla Camera: “Una farsa, azzerato Parlamento”. Pd e Avs scrivono a Fontana“Una buffonata”, “un’umiliazione”, “la definitiva distruzione delle prerogative parlamentari”. Pd, Avs e M5s contro Meloni e Salvini: “Strumentalizzato omicidio di Rogoredo. Ora via lo scudo penale dal Dl Sicurezza”Da un lato la richiesta di un’informativa urgente del ministro dell’Interno, dall’altro la necessità di scuse da parte della presidente del Consiglio... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: In Commissioni Camera il Dl sicurezza, opposizioni contro Fontana; Dl Sicurezza, il Colle obbliga il governo al dietrofront: verso un emendamento per cancellare la norma pro-remigrazione; Dl sicurezza: lettera Pd e Avs a Fontana, a rischio diritti e qualita' democrazia; Il dl Sicurezza va di corsa e rischia per l’ostruzionismo. Dl sicurezza, Fontana a Pd-Avs: iter non è scorretto, ci sono precedentiRoma, 21 apr. (askanews) – L’iter del decreto sicurezza non può essere giudicato non corretto dalla presidenza della Camera vista l’esistenza di precedenti analoghi. Lo scrive la terza carica dell ... askanews.it Dl sicurezza: lettera Pd e Avs a Fontana, a rischio diritti e qualita' democraziaIv abbandona lavori nella commissione Affari costituzionali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - E' in corso un tentativo da parte della ... ilsole24ore.com Non aveva monetine da lanciare nella Fontana di Trevi, allora ha deciso di immergere nell'acqua la sua carta di credito. E ha postato il video sui suoi canali social. #ANSA x.com Non aveva monetine da lanciare nella Fontana di Trevi, allora ha deciso di immergere nell'acqua la sua carta di credito. E ha postato il video sui suoi canali social. #ANSA facebook