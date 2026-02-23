Pd Avs e M5s contro Meloni e Salvini | Strumentalizzato omicidio di Rogoredo Ora via lo scudo penale dal Dl Sicurezza

Il Pd, l'Avs e il M5s contestano le dichiarazioni di Meloni e Salvini, accusandoli di aver strumentalizzato l’omicidio di Rogoredo. La polemica nasce dopo che i leader di maggioranza hanno usato il fatto per sostenere l’eliminazione dello scudo penale nel Dl Sicurezza. I tre partiti chiedono un’azione urgente del ministro dell’Interno e vogliono che i due politici si scusino pubblicamente. La discussione si concentra sulle parole pronunciate in Parlamento.

Da un lato la richiesta di un' informativa urgente del ministro dell'Interno, dall'altro la necessità di scuse da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di Matteo Salvini che avevano "strumentalizzato" la vicenda. Il fermo del poliziotto Carmelo Cinturrino per l' omicidio di Abderrahim Mansouri con l'accusa di omicidio volontario scatena le opposizioni che chiedono ora al governo di rendere conto delle varie versioni offerte tra il 26 gennaio, giorno della morte del 28enne marocchino nel bosco di Rogoredo, alle porte di Milano, fino a oggi, quando l'agente è stato fermato dai suoi colleghi della Squadra Mobile.