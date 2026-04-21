Dl Sicurezza flash mob di Futuro Nazionale | Tolleranza Zero Sicurezza Vera

Tre deputati di Futuro Nazionale e alcuni militanti del movimento di Roberto Vannacci hanno organizzato un flash mob davanti alla Camera dei Deputati. Durante l’evento, hanno esposto cartelli e uno striscione con la scritta “Tolleranza Zero, Sicurezza Vera”. La manifestazione si è svolta all’esterno dell’edificio, coinvolgendo alcuni sostenitori del movimento. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento.

Flash mob dei tre deputati di Futuro Nazionale Sasso, Ziello e Pozzolo, all’esterno della Camera dei Deputati, dove hanno esposto, insieme ad altri militanti del movimento di Roberto Vannacci, dei cartelli e uno striscione recante la scritta “ Tolleranza Zero, Sicurezza Vera “. La protesta fa riferimento alla discussione in aula del decreto sicurezza, ribattezzato dai vannacciani “decreto pannicello caldo” per sottolineare la natura moderata dei provvedimenti presi dal governo reo, a detta dei tre, di rappresentare un centro destra troppo moderato. Sasso ha anche scherzato con i giornalisti presenti, affermando che “il sole bacia la destra vera”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, flash mob di Futuro Nazionale: "Tolleranza Zero, Sicurezza Vera" Notizie correlate Leggi anche: A Seriate raccolta firme di Futuro Nazionale: “Tolleranza zero sulla sicurezza” Leggi anche: A Parma raccolta firme di Futuro Nazionale: "Tolleranza zero sulla sicurezza e più poteri all’Esercito” Contenuti di approfondimento Si parla di: VINITALY: MAKE WINE, NOT WAR, IL FLASH MOB PER LA PACE DEI GIOVANI DELLA COLDIRETTI. Dl Sicurezza, flash mob di Futuro Nazionale: Tolleranza Zero, Sicurezza Vera(LaPresse) Flash mob dei tre deputati di Futuro Nazionale Sasso, Ziello e Pozzolo, all’esterno della Camera dei Deputati, dove hanno esposto, ... stream24.ilsole24ore.com Marigliano, sicurezza: il Comitato Futuro Nazionale 380 invoca Prefettura e presidi fissiFuturo Nazionale – Marigliano 380 attacca la maggioranza: escalation di violenza e furti Marigliano, sicurezza: il Comitato Futuro Nazionale 380 invoca Prefettura e presidi fissi ... marigliano.net