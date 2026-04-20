Il dibattito sul decreto sicurezza si intensifica mentre il sottosegretario al ministero dell’interno si reca al Quirinale. Le opposizioni chiedono di sospendere l’iter della legge, definendola incostituzionale. In particolare, si critica una norma che prevede un premio agli avvocati che collaborano ai rimpatri volontari degli immigrati. La questione riguarda l’interpretazione della costituzionalità della disposizione.

AGI - La norma sul premio agli avvocati che favoriscano i rimpatri volontari degli immigrati "è incostituzionale e va ritirata". Per il Partito Democratico e Alleanza verdi e sinistra non c'è ordine del giorno che tenga, soluzione prospettata dalla maggioranza in prima Commissione alla Camera per superare l'impasse e le possibili riserve del Colle sul provvedimento. Il dl Sicurezza "non entrerà in vigore senza regole attuative", spiega il capogruppo 'azzurro', Enrico Costa, quindi "FI presenterà un ordine del giorno che potrà essere viatico per l'ascolto delle parti in causa e per un intervento normativo all'esito del confronto". Il Quirinale, fino a questo momento, è attento osservatore di quanto accade alla Camera.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dl Sicurezza, Mantovano al Quirinale. Le opposizioni chiedono lo stop

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