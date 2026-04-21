Dl Sicurezza altolà del Colle su premio per rimpatri | è corsa contro il tempo per modificare il testo

Il governo sta cercando di apportare modifiche al decreto sulla sicurezza prima della scadenza prevista per questa sera, ma finora non ci sono stati emendamenti approvati o cambiamenti effettivi. Il testo resta invariato, e il tempo a disposizione per eventuali modifiche si sta rapidamente esaurendo, con la scadenza fissata a mezzanotte. La situazione rimane incerta mentre si avvicina il termine per eventuali interventi parlamentari.

Nessun emendamento, nulla cambia, almeno per ora. Mentre il conto alla rovescia finirà a mezzanotte del 25 aprile e ildecreto Sicurezza non potrà essere trasformato in legge, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio,Alfredo Mantovano, sale al Colle per correre ai ripari dopo che il capo dello StatoSergio Mattarellalancia l’altolà, mostrandosi estremante contrario per le norme sui rimpatri. “Così non va“, avrebbe infatti detto al suo interlocutore secondo quanto si racconta in ambienti parlamentari. Sotto i riflettori c’è la norma che prevede unrimborso di 615 euro all’avvocato all’esito del “rimpatrio volontario” del migrante. Quindi un incentivo a tutti i legali che seguono una pratica di rimpatrio volontario, contestato da avvocatura, Anm e opposizioni.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dl Sicurezza, altolà del Colle su premio per rimpatri: è corsa contro il tempo per modificare il testo Notizie correlate Dl Sicurezza, Meloni tra i dubbi del Colle e lo scetticismo delle opposizioni: il testo in Cdm giovedìNel provvedimento di urgenza, quindi, dovrebbero rientrare le misure 'anti-coltelli' e quelle per la prevenzione della violenza giovanile, ovvero... Sicurezza, l’altolà del ColleLa corsa del decreto Sicurezza sbatte contro il muro del Quirinale e fa implodere il centrodestra. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Altolà del Colle sul dl Sicurezza, spunta un emendamento poi il dietrofront; Premio per i rimpatri, l’altolà del Quirinale al decreto sicurezza: Questa norma non va; Rimpatri e avvocati, l’altolà del Colle. Dl sicurezza in bilico; Dl Sicurezza, nessun emendamento di maggioranza dopo l'altolà del Colle. Altolà del Colle sul decreto Sicurezza, verso un intervento correttivo in CdmSotto i riflettori c’è la norma che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario, che rischia di far mancare la controfirma di Mattarella. lettera43.it Altolà del Colle sul decreto sicurezza, Mattarella a Mantovano: «Così non va»Sotto i riflettori la norma che prevede incentivi agli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario ... unionesarda.it Bari è considerata molto più sicura rispetto agli anni ’80-’90, quelli di «scippolandia». Ma i dati non dicono tutto o meglio fotografano la sicurezza reale, quella misurabile con dati oggettivi, ma non la sensazione soggettiva... facebook Decreto Sicurezza: il Sottosegretario Alfredo Mantovano in serata è salito al Quirinale. Secondo fonti parlamentari, una parte del provvedimento rischia di non superare il vaglio del Capo dello Stato Valentino Russo #GR1 x.com