Novak Djokovic ha superato le 860 settimane consecutive tra i primi cinque giocatori del ranking ATP, stabilendo un nuovo record che supera quello di Roger Federer. La sua presenza stabile in questa posizione si protrae ormai da diversi anni, confermando la sua costanza nel circuito professionistico. La sua permanenza nella top 5 rappresenta un risultato di rilievo nel mondo del tennis maschile, mostrando una continuità che dura da molto tempo.

Novak Djokovic ha appena riscritto un capitolo della storia del tennis, raggiungendo la sua 860esima settimana tra i primi cinque giocatori del ranking ATP. Il serbo, attualmente quarta forza al mondo, ha superato il record precedentemente detenuto da Roger Federer, fermo a 859 settimane in quella posizione. Il dominio silenzioso di una linea continua. I numeri che riguardano Djokovic non vanno letti come una semplice progressione statistica, ma come una traiettoria senza interruzioni. La nuova soglia raggiunta questa settimana evidenzia una capacità di permanenza ai vertici che sembra sfidare le leggi della sportività moderna. Mentre altri...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Djokovic abbatte il record di Federer: è l’eterno re della Top 5

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