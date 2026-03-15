Jannik Sinner si prepara a partecipare al torneo di Indian Wells, con l’obiettivo di diventare il terzo giocatore nella storia a raggiungere un record di prestigio. Questo risultato lo pone in una posizione di rilievo nel panorama tennistico internazionale, seguendo le orme di grandi campioni come Federer e Djokovic. La sua presenza nel torneo attira l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Jannik Sinner continua a scrivere capitoli nuovi nella storia del tennis italiano e lo fa entrando in una dimensione che finora è stata abitata solo dai giganti dell’era moderna. La finale raggiunta nel Masters1000 di Indian Wells non è soltanto un traguardo simbolico: è la conferma che il numero 2 del mondo si muove ormai lungo una traiettoria che richiama da vicino quelle di Novak Djokovic e Roger Federer. Per la prima volta un italiano approda alla finale del singolare maschile nel 1000 californiano, uno dei tornei più prestigiosi del circuito. Con questo risultato Sinner aggiunge un altro tassello alla propria mappa competitiva: può ora vantare almeno una finale in tutti gli Slam e in tutti i Masters 1000 disputati sul cemento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner sulle orme di Federer e Djokovic: a Indian Wells può diventare il terzo della storia per un record di prestigio

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