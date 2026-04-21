Divisione regionale 1 Scirea travolto E ora sarebbe fuori dalla post season

Il Gaetano Scirea ha subito una pesante sconfitta contro la squadra avversaria con il punteggio di 54-80. La partita si è sviluppata in tre quarti, con il punteggio parziale di 14-19, 31-42 e 43-56. La sconfitta potrebbe influire sulla possibilità di accedere alla post season. La partita si è giocata in trasferta, e il risultato finale ha determinato un divario considerevole tra le due squadre.

Sconfitta sanguinosa per il Gaetano Scirea che cade per 54-80 (14-19; 31-42; 43-56) sul campo di Forlimpopoli – per l’indisponibilità del PalaColombarone – contro la forte Vis Persiceto e per la prima volta da mesi, complici le contemporanee vittorie di Giardini Margherita e Massalombarda, si trova virtualmente fuori dai playoff a causa degli scontri diretti a sfavore contro le altre due formazioni oggi appaiate ai bianconeri a quota 32 punti in classifica. Quanto al match, sin dall’inizio della gara sono stati i bolognesi a fare la partita, portandosi subito avanti, mentre Bertinoro ha faticato a trovare la giusta continuità offensiva, se non dal solito duo Agatensi-Panzavolta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Divisione regionale 1. Scirea travolto. E ora sarebbe fuori dalla post season Notizie correlate Basket Divisione regionale 1. Scirea e Aics, stasera in palio punti pesanti per i playoffTurno importante nel campionato di Divisione Regionale 1, con le due forlivesi chiamate a derby da non sottovalutare. Ottava vittoria di fila degli Spurs, Bucks fuori dalla post-seasonSan Antonio trascinata da Castle e Wembanyama, Milwaukee paga la stagione travagliata di Antetokounmpo ROMA - L'ottavo successo consecutivo di San... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lugo blocca il secondo posto, ma per le altre squadre minors è ancora tutto da decidere; Divisione regionale 1 Aics che tonfo con gli Aviators; La Scotti fa sua la ’bella’. Conquistata la semifinale. Divisione regionale 1. Scirea travolto. E ora sarebbe fuori dalla post seasonSconfitta sanguinosa per il Gaetano Scirea che cade per 54-80 (14-19; 31-42; 43-56) sul campo di Forlimpopoli – per l’indisponibilità del PalaColombarone – contro la forte Vis Persiceto e per la prima ... sport.quotidiano.net Basket Divisione regionale 1. Stavolta il derby va allo ScireaLa vittoria nel derby forlivese del campionato di Divisione Regionale 1 va al Gaetano Scirea, che ha la meglio sull’Aics... La vittoria nel derby forlivese del campionato di Divisione Regionale 1 va ... ilrestodelcarlino.it Ultimi 40 minuti giocati dalla Mediterranea Teramo nella Divisione Regionale 1 2025/26. Ultimi 40 minuti che ieri all’Acquaviva hanno visto i biancorossi di coach Simone Stirpe cedere il passo alla solidità della Basketball Teramo 56-79. La stagione terama - facebook.com facebook