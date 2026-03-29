San Antonio ha ottenuto la sua ottava vittoria di fila grazie alle prestazioni di Castle e Wembanyama, avvicinandosi alla vetta della classifica. Nel frattempo, i Milwaukee Bucks sono fuori dalla post-season dopo aver concluso la stagione con risultati negativi, in parte influenzati dalle assenze e da una campagna caratterizzata da difficoltà.

San Antonio trascinata da Castle e Wembanyama, Milwaukee paga la stagione travagliata di Antetokounmpo ROMA - L'ottavo successo consecutivo di San Antonio e una vetta più vicina. L'ennesimo passo falso di Milwaukee che segna la matematica esclusione dalla post-season. Destini incrociati tra Western ed Eastern Conference nella nottata Nba, che ha visto gli Spurs imporsi per 127-95 sul campo dei Bucks. Mai in svantaggio nel corso del match, San Antonio costruisce l'ottava vittoria di fila (portandosi a -2 dalla capolista Oklahoma) con l'ottima percentuale al tiro (55,1%, 49 su 89) e con sette giocatori in doppia cifra. In evidenza le prestazioni di Stephon Castle (22 punti, 10 assist e 10 rimbalzi) e Victor Wembanyama (23 punti, 15 rimbalzi e 6 assist). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ottava vittoria di fila degli Spurs, Bucks fuori dalla post-season

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