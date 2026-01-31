Basket Divisione regionale 1 Scirea e Aics stasera in palio punti pesanti per i playoff
Questa sera si gioca un match importante nel campionato di Divisione Regionale 1. Scirea e Aics si affrontano in un derby che potrebbe pesare molto sulla corsa ai playoff. Le due squadre di Forlì sanno che ogni punto conta e si sfidano a viso aperto, senza lasciare spazio a incertezze. La partita promette emozioni e un risultato che potrebbe cambiare le sorti della stagione.
Turno importante nel campionato di Divisione Regionale 1, con le due forlivesi chiamate a derby da non sottovalutare. Questa sera, alle 18.30, il Gaetano Scirea ospita a Bertinoro la giovanissima compagine della Raggisolaris Academy Faenza che, dopo un avvio faticoso, sta risalendo la china: a trascinare la formazione manfreda ci sono l’ex Baskérs Nicolò Dellachiesa e il fratello d’arte Andrea Aromando, ma tanti sono i giocatori, da Bianchi a Camparevic, da Al Alosy a Gorgati in grado di avere impatto sulle partite. Non sarà facile quindi per la formazione di coach Solfrizzi, che deve però provare a vincere per restare nei playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Basket Divisione
Basket Divisione regionale 1. L’Aics non molla mai. Ma festeggia lo Scirea
Basket Divisione regionale 1. Scirea, blitz da playoff
Il Basket Divisione regionale 1 vede il Gaetano Scirea ottenere una vittoria importante contro gli Audace Bombers Bologna, con il punteggio finale di 70-77.
Ultime notizie su Basket Divisione
Argomenti discussi: Basket, Divisione Regionale 1: Coccaglio e Sarezzo a -2 dalla vetta; Basket Divisione Regionale 1, senza ostacoli la corsa in prima posizione del CUS Cagliari; Divisione regionale 1. Aics pimpante, Vis Persiceto piegata però col brivido; Basket Divisione regionale 1. Scirea, bravi lo stesso.
Basket Nella Divisione regionale 1. Esame Monsummano per i Legends di Rossi: In campo i lunghi»Due punti per tenere a distanza la zona pericolosa. E’ questo l’obiettivo dei Legends che questa sera (ore 21) ... lanazione.it
Divisione Regionale 1. Budrio, qualche rischio con il Voltone di Lanzi. Anzola-Lugo, prosegue il testa a testa in vettaPiù intricata invece la situazione del girone C, dove in vetta alla classifica sono ancora appaiate Anzola e Lugo, che il 7 febbraio si ritroveranno per un testa a testa ad alta tensione: ad oggi i ... sport.quotidiano.net
Divisione Regionale 1 - 16° Turno Barracuda Basket Torino PalaBallin di Torino Domenica 1 febbraio Ore 21 Trasferta sabauda per la @gieffeimpiantisrl Scuola Basket Asti nellla quinta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1 ( - facebook.com facebook
Basket, Divisione Regionale 2: la Padernese perde la vetta x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.