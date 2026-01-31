Basket Divisione regionale 1 Scirea e Aics stasera in palio punti pesanti per i playoff

Questa sera si gioca un match importante nel campionato di Divisione Regionale 1. Scirea e Aics si affrontano in un derby che potrebbe pesare molto sulla corsa ai playoff. Le due squadre di Forlì sanno che ogni punto conta e si sfidano a viso aperto, senza lasciare spazio a incertezze. La partita promette emozioni e un risultato che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

Turno importante nel campionato di Divisione Regionale 1, con le due forlivesi chiamate a derby da non sottovalutare. Questa sera, alle 18.30, il Gaetano Scirea ospita a Bertinoro la giovanissima compagine della Raggisolaris Academy Faenza che, dopo un avvio faticoso, sta risalendo la china: a trascinare la formazione manfreda ci sono l’ex Baskérs Nicolò Dellachiesa e il fratello d’arte Andrea Aromando, ma tanti sono i giocatori, da Bianchi a Camparevic, da Al Alosy a Gorgati in grado di avere impatto sulle partite. Non sarà facile quindi per la formazione di coach Solfrizzi, che deve però provare a vincere per restare nei playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Divisione regionale 1. Scirea e Aics, stasera in palio punti pesanti per i playoff Approfondimenti su Basket Divisione Basket Divisione regionale 1. L’Aics non molla mai. Ma festeggia lo Scirea Basket Divisione regionale 1. Scirea, blitz da playoff Il Basket Divisione regionale 1 vede il Gaetano Scirea ottenere una vittoria importante contro gli Audace Bombers Bologna, con il punteggio finale di 70-77. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Basket Divisione Argomenti discussi: Basket, Divisione Regionale 1: Coccaglio e Sarezzo a -2 dalla vetta; Basket Divisione Regionale 1, senza ostacoli la corsa in prima posizione del CUS Cagliari; Divisione regionale 1. Aics pimpante, Vis Persiceto piegata però col brivido; Basket Divisione regionale 1. Scirea, bravi lo stesso. Basket Nella Divisione regionale 1. Esame Monsummano per i Legends di Rossi: In campo i lunghi»Due punti per tenere a distanza la zona pericolosa. E’ questo l’obiettivo dei Legends che questa sera (ore 21) ... lanazione.it Divisione Regionale 1. Budrio, qualche rischio con il Voltone di Lanzi. Anzola-Lugo, prosegue il testa a testa in vettaPiù intricata invece la situazione del girone C, dove in vetta alla classifica sono ancora appaiate Anzola e Lugo, che il 7 febbraio si ritroveranno per un testa a testa ad alta tensione: ad oggi i ... sport.quotidiano.net Divisione Regionale 1 - 16° Turno Barracuda Basket Torino PalaBallin di Torino Domenica 1 febbraio Ore 21 Trasferta sabauda per la @gieffeimpiantisrl Scuola Basket Asti nellla quinta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1 ( - facebook.com facebook Basket, Divisione Regionale 2: la Padernese perde la vetta x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.