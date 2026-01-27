Un diverbio tra donne a Savona è sfociato in una rissa in strada, coinvolgendo due giovani e una madre. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori e tutte le protagoniste sono state denunciate. L’incidente evidenzia come le tensioni familiari possano rapidamente sfociare in episodi di violenza, richiedendo un intervento tempestivo delle autorità per garantire la sicurezza pubblica.

Tre donne denunciate per rissa a Savona in seguito a un acceso episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri nel centro cittadino. L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto dopo che una lite in strada è degenerata, coinvolgendo anche la madre di una delle protagoniste. La segnalazione e l’arrivo della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è stato lanciato nel pomeriggio di ieri tramite il Numero Unico di Emergenza 112 NUE. La segnalazione riguardava una violenta lite in corso tra tre donne in una via del centro cittadino. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti rapidamente, trovando le persone coinvolte ancora sul posto e visibilmente scosse. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Diverbio tra donne degenera a Savona, botte in strada: due giovani e una madre al pronto soccorso e denunciate

