Estée Lauder a Milano | Double Wear Studio consulenze personalizzate e masterclass per il fondotinta perfetto

Estée Lauder porta a Milano un’esperienza beauty unica con il nuovo pop-up store “Double Wear Studio”, dedicato al suo fondotinta iconico. L’iniziativa, situata in via dei Bossi 2, offre sessioni personalizzate di shade matching, masterclass tenute da esperti e un’area relax in collaborazione con la storica Pasticceria Cucchi, dal 11 febbraio 2026. L’obiettivo è rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più ampio e offrire un servizio su misura per la scelta del fondotinta perfetto. Il cuore pulsante dell’innovativa iniziativa è un nuovo spazio immersivo nel cuore di Milano, precisamente in via dei Bossi 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Estée Lauder inaugura a Milano il Double Wear Studio; Estée Lauder batte le stime nel secondo trimestre 2026 e alza la guidance; Estée Lauder alza le stime di utile annuale; Estée Lauder, Citi alza il rating a buy dopo il recente crollo del titolo.

