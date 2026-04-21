Disturba troppo di sera la sindaca di Carmagnola impone al bar dieci giorni di chiusura anticipata

Da torinotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca di Carmagnola ha deciso la chiusura anticipata del bar Il Piccolo Mondo, situato in corso Matteotti 34, per un periodo di dieci giorni. La misura è stata adottata a causa di disturbi riscontrati principalmente nelle ore serali. La decisione è stata comunicata ufficialmente e prevede che il locale rimanga chiuso alle 20 fino a nuova comunicazione.

La sindaca di Carmagnola, Ivana Gaveglio, ha disposto la chiusura anticipata alle ore 20 per il bar Il Piccolo Mondo di corso Matteotti 34. L'ordinanza è stata firmata venerdì 17 aprile 2026, a seguito di “ripetute segnalazioni per disturbo della quiete pubblica e violazioni amministrative”. Il.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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