Disturba troppo di sera la sindaca di Carmagnola impone al bar dieci giorni di chiusura anticipata

La sindaca di Carmagnola ha deciso la chiusura anticipata del bar Il Piccolo Mondo, situato in corso Matteotti 34, per un periodo di dieci giorni. La misura è stata adottata a causa di disturbi riscontrati principalmente nelle ore serali. La decisione è stata comunicata ufficialmente e prevede che il locale rimanga chiuso alle 20 fino a nuova comunicazione.

La sindaca di Carmagnola, Ivana Gaveglio, ha disposto la chiusura anticipata alle ore 20 per il bar Il Piccolo Mondo di corso Matteotti 34. L'ordinanza è stata firmata venerdì 17 aprile 2026, a seguito di “ripetute segnalazioni per disturbo della quiete pubblica e violazioni amministrative”. Il.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Chiusura anticipata Linea 1 Napoli: 4 giorni di caos per manutenzioneManutenzione straordinaria: la Linea 1 di Napoli si ferma prima del solito Da lunedì 23 a giovedì 26 febbraio 2026, la Linea 1 della metropolitana di... Metro Linea 1, chiusura anticipata per quattro giorni: gli orariAnm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in...