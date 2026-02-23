Chiusura anticipata Linea 1 Napoli | 4 giorni di caos per manutenzione

La manutenzione straordinaria ha causato la chiusura anticipata della Linea 1 della metropolitana di Napoli, che si ferma dal 23 al 26 febbraio. La decisione riguarda il potenziamento delle infrastrutture e ha provocato disagi ai pendolari, costretti a trovare alternative di viaggio. La sospensione anticipata ha influenzato il traffico cittadino e la mobilità quotidiana. I lavori mirano a migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio pubblico. Le autorità hanno comunicato le modifiche alle linee di trasporto.