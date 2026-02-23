Chiusura anticipata Linea 1 Napoli | 4 giorni di caos per manutenzione
La manutenzione straordinaria ha causato la chiusura anticipata della Linea 1 della metropolitana di Napoli, che si ferma dal 23 al 26 febbraio. La decisione riguarda il potenziamento delle infrastrutture e ha provocato disagi ai pendolari, costretti a trovare alternative di viaggio. La sospensione anticipata ha influenzato il traffico cittadino e la mobilità quotidiana. I lavori mirano a migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio pubblico. Le autorità hanno comunicato le modifiche alle linee di trasporto.
Manutenzione straordinaria: la Linea 1 di Napoli si ferma prima del solito. Da lunedì 23 a giovedì 26 febbraio 2026, la Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per quattro giorni consecutivi. Le ultime corse partiranno da Piscinola alle 20:48 e da Centro Direzionale alle 21:16. La decisione è stata annunciata dall’Azienda Napoletana Mobilità (Anm) e riguarda attività di verifica, manutenzione e prove del materiale rotabile. Operazioni che, per garantire la sicurezza dei passeggeri, non possono essere svolte durante l’orario di servizio. La Linea 1, che collega Piscinola a Centro Direzionale, è una delle arterie principali del trasporto pubblico napoletano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Dal 19 al 22 gennaio 2026, la Metropolitana Linea 1 di Napoli osserverà una chiusura anticipata, con orari modificati per permettere verifiche e interventi di manutenzione.
