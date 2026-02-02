Metro Linea 1 chiusura anticipata per quattro giorni | gli orari

La metropolitana di Napoli interromperà il servizio sulla Linea 1 per quattro giorni. Anm ha annunciato che la chiusura anticipata serve a effettuare controlli, manutenzione e prove sul materiale rotabile. I treni non circoleranno secondo l'orario normale, creando qualche disagio ai pendolari che dovranno cercare alternative di viaggio. La linea tornerà operativa regolarmente dopo questa breve interruzione.

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 2 a giovedì 5 febbraio 2026.Questi gli orari delle.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dal 19 al 22 gennaio 2026, la Metropolitana Linea 1 di Napoli osserverà una chiusura anticipata, con orari modificati per permettere verifiche e interventi di manutenzione.

