Distopia Ue | in 110 criminalizzati per l’aiuto ai cittadini stranieri

Tra gennaio e dicembre 2025, 110 persone sono state formalmente accusate di aver fornito assistenza ai migranti in mare o nelle aree di confine. Le accuse riguardano il tentativo di soccorso e la partecipazione ad attività di supporto ai cittadini stranieri in condizioni di difficoltà. La vicenda ha attirato l’attenzione su come le normative europee siano applicate in modo da penalizzare chi aiuta persone in fuga o in pericolo.

Frontiere Dal soccorso in mare all’assistenza legale, sotto accusa sono le tante forme di sostegno che, nonostante tutto, la società civile garantisce ai migranti Frontiere Dal soccorso in mare all’assistenza legale, sotto accusa sono le tante forme di sostegno che, nonostante tutto, la società civile garantisce ai migranti Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Tra gennaio e dicembre 2025 ben 110 persone sono state criminalizzate per «il tentativo di soccorrere persone in difficoltà in mare o nelle zone di confine, aver preso parte ad azioni di disobbedienza civile, fornito assistenza legale o informazioni oppure aver offerto cibo, acqua eo alloggio ai migranti».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Distopia Ue: in 110 criminalizzati per l’aiuto ai cittadini stranieri Notizie correlate Leggi anche: Una legge per l’Ai pronta in Regione, niente disciplina rigida ma un aiuto per imprese, Pa e cittadini Le diverse strategie di Albania e Montenegro per raccontare l’UE ai cittadiniPer quanto entrambi procedano, sul piano burocratico, a ritmo sostenuto verso l’adesione all’Unione europea, Albania e Montenegro adottano modalità...