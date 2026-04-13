Albania e Montenegro stanno procedendo con le loro pratiche ufficiali verso l’adesione all’Unione europea, mantenendo però approcci diversi nel modo in cui comunicano questa fase ai cittadini. Mentre entrambi i paesi avanzano nel percorso burocratico, le strategie adottate per spiegare il processo, soprattutto alle nuove generazioni, differiscono tra loro. Questa diversità si riflette nelle modalità di diffusione delle informazioni e nelle iniziative di coinvolgimento pubblico.

Per quanto entrambi procedano, sul piano burocratico, a ritmo sostenuto verso l’adesione all’Unione europea, Albania e Montenegro adottano modalità diverse nel comunicare questo passaggio storico alla cittadinanza, in particolare alle generazioni più giovani. Focus Europe ha raccolto le voci di studenti universitari e giovani lavoratori nei due Paesi per capire come l’Europa venga percepita, e soprattutto narrata. “L’informazione è scarsa”, racconta una studentessa di Scutari, nel nord dell’Albania. “siccome studio giurisprudenza, ho un corso di diritto dell’Unione europea e conosco abbastanza bene istituzioni e Trattati, ma guardando ai media mi pare raccontino poco, e solo i lati positivi dell’Unione europea, senza spiegare le conseguenze o i cambiamenti necessari”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le diverse strategie di Albania e Montenegro per raccontare l’UE ai cittadini

Sì ai rimpatri, l’Ue sceglie il modello AlbaniaLa maggioranza di Giorgia Meloni seppellisce la maggioranza Ursula: Ppe, Ecr e Patrioti (ma anche i socialisti danesi e maltesi) votano le nuove...

Leggi anche: Un focus sulle diverse tradizioni culinarie: dall’Albania alla Sicilia