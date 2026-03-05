In Regione è stata approvata una legge dedicata all’intelligenza artificiale, che mira a fornire supporto a imprese, pubblica amministrazione e cittadini senza imporre regole rigide. La materia, ancora in fase di definizione, coinvolge settori diversi e si sta diffondendo rapidamente in ambito sociale e personale. La normativa si concentra su un quadro di riferimento pratico, piuttosto che su restrizioni specifiche.

Il caso Anthropic. La questione non è più se l'AI entrerà nella guerra, ma come Legiferare su una materia come l’Intelligenza artificiale che sta penetrando in tutti gli ambiti sociali e personali non è facile. La Regione Lombardia ci ha provato con un disegno di legge che punta più ad accompagnare e sostenere piuttosto che disciplinare un processo di grande trasformazione. Alessandro Fermi, assessore a Università, Ricerca, Innovazione nonché promotore dell’iniziativa, è il primo a esserne consapevole: “E’ un tema delicato, di grande importanza, che richiede attenzione e un aggiornamento continuo: la legge dev’essere smart perché siamo di fronte ad un’evoluzione veloce che dobbiamo seguire e sostenere e che ci impedisce di normare in modo specifico”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Una legge per l'Ai pronta in Regione, niente disciplina rigida ma un aiuto per imprese, Pa e cittadini

