Disponibilità per i seggi | Messina cerca presidenti per eventuali sostituzioni

Il Comune di Messina ha aperto una chiamata pubblica per chiedere disponibilità a ricoprire il ruolo di presidente di seggio elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative, previste per il 24 e 25 maggio 2026. In caso di necessità, potrebbe essere necessario un eventuale turno di ballottaggio tra il 7 e l’8 giugno. La raccolta di adesioni mira a garantire la copertura dei seggi nelle date stabilite.

Il Comune di Messina avvia la raccolta di disponibilità per ricoprire l’incarico di presidente di seggio elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 2026, in programma il 24 e 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il 7 e 8 giugno.L’iniziativa, promossa dal.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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