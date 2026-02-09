Servono scrutatori e presidenti di seggi corsi con gli studenti per favorire il ricambio generazionale

Da palermotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni del 2022 hanno mostrato quanto sia difficile trovare persone disposte a ricoprire i ruoli di scrutatori e presidenti di seggio. Per far fronte alla carenza, alcune sezioni sono rimaste chiuse, creando disagi e polemiche. Ora, si cerca di coinvolgere gli studenti in corsi specifici per aumentare il numero di volontari e garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Alle elezioni amministrative del 2022 fece scalpore e sollevò un vespaio di polemiche il caso delle sezioni rimaste temporaneamente chiuse per l'assenza dei presidenti di seggio. Il Comune fu costretto a reclutare nottetempo i suoi funzionari per colmare i posti scoperti dopo la raffica di.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su elezioni amministrative 2022

Favorire il ricambio generazionale anche sul fronte creativo nella moda

Decreto referendum: seggi aperti due giorni, cambia il compenso per gli scrutatori

La Camera ha approvato il decreto legge che permette di tenere aperti i seggi per due giorni in vista del referendum del 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su elezioni amministrative 2022

Argomenti discussi: Referendum costituzionale, disponibilità a svolgere l’incarico di presidente e di scrutatore di seggio elettorale.

servono scrutatori e presidentiReferendum Costituzionale 2026, compensi scrutatori e Presidenti di seggio, ecco come candidartiScopri i compensi per i compensi scrutatori nel Referendum Costituzionale 2026 e come fare domanda per lavorare ai seggi. informazionescuola.it

servono scrutatori e presidentiReferendum giustizia 22 e 23 marzo: a Rimini si cercano scrutatori e presidenti di seggioIn vista delle consultazioni referendarie che si svolgeranno domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, si invitano i cittadini residenti a Rimini iscritti all’albo ... chiamamicitta.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.