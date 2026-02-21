Discovery plus le serie tv e i programmi da vedere a Marzo 2026 | dalla nuova stagione di ‘Casa a prima vista’ a ‘Vladimir – Stefano Massini racconta Putin’

Discovery Plus ha annunciato le novità di marzo 2026, tra cui nuove stagioni di ‘Casa a prima vista’ e il documentario ‘Vladimir – Stefano Massini racconta Putin’. La piattaforma streaming offre contenuti pensati per tutti i gusti, con serie e programmi disponibili per la visione in qualsiasi momento. Molti degli episodi saranno disponibili anche in HD. Il mese si apre con tante proposte per intrattenere le famiglie davanti allo schermo.

Il mese di Marzo 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e TURBO. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Marzo 2026. Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Marzo 2026.🔗 Leggi su Superguidatv.it

Leggi anche: Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Gennaio 2026: da Primo Appuntamento a Matrimonio A Prima Vista

Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Febbraio 2026: da ‘A Sanremo con Radio Italia’ a ‘Only fun’Febbraio 2026 su Discovery+ propone una selezione di serie TV e programmi pensati per tutta la famiglia.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.