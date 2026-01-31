oltre 3400 presenze al marta nel mese di gennaio record storico per il centro espositivo urbano

Nel mese di gennaio, il MarTa ha registrato oltre 3400 visitatori, un numero mai raggiunto prima. Il centro espositivo urbano si conferma così come uno dei luoghi più amati dalla città, attirando un pubblico sempre più numeroso e vario.

Oltre 3400 visitatori hanno affollato il MarTa, il centro espositivo urbano della città, nel corso del mese di gennaio, segnando un nuovo record storico per il polo culturale. Il dato, rivelato in occasione della prima conferenza stampa del nuovo anno, evidenzia un aumento significativo rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, confermando la crescita costante del centro negli ultimi due anni. L’affluenza record non è da attribuire a un singolo evento, ma al mix di mostre permanenti, installazioni temporanee e iniziative dedicate al pubblico giovanile e familiare. Tra le proposte più seguite, la mostra dedicata all’arte digitale contemporanea ha attirato oltre 1200 visitatori in soli dieci giorni, mentre le attività didattiche per scuole e gruppi hanno registrato una capienza al limite della massima autorizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel 2025, il Polo EUR ha registrato un record di oltre 1,5 milioni di presenze, segnando un incremento del 50% rispetto all’anno precedente.

