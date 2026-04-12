Con DiscoBorgo rilanciamo il centro storico

A Santarcangelo prende il via una nuova serie di eventi intitolata DiscoBorgo, pensata per animare il centro storico e coinvolgere diverse realtà locali. L’iniziativa mira a promuovere la collaborazione tra i vari settori della città e sostenere l’economia del territorio. La prima tappa segna l’inizio della stagione, offrendo un’occasione per riunire cittadini, commercianti e associazioni in un momento di aggregazione e scambio.

Un nuovo format per inaugurare la stagione di eventi a Santarcangelo, per unire ogni comparto della città e sostenere i singoli settori e l’economia clementina. È quello che vuole diventare quest’anno DiscoBorgo, l’evento giunto alla quinta edizione che sabato trasformerà Santarcangelo in un percorso tutto da vivere tra negozi, locali, eventi, creatività, buon cibo e artigianato. Confermato l’orario delle passate edizioni, dalle 19:30 alle 23:30. Presente un’ampia squadra per la sicurezza del centro, forze dell’ordine e il maxi gruppo di volontari attivi per la buona riuscita dell’evento. L’appuntamento si sviluppa tutto sempre nel centro storico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Con DiscoBorgo rilanciamo il centro storico" Reggio: il centro storico si risveglia con nuove idee per i riderLa puntata di giovedì 5 marzo 2026 ha messo a fuoco le dinamiche del centro storico di Reggio Emilia, con il ristoratore Matteo Voltolini che propone... E' nato il Centro Commerciale Naturale del centro storicoCon la firma dell’atto costitutivo da parte del primo nucleo di commercianti, è nata l’Associazione Centro Commerciale Naturale Pisa Centro Storico.