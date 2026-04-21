Disabilità psichica Primavera Mpa | Stop allo scarico dei costi sui Comuni

Una rappresentante di un'associazione ha dichiarato che non è più accettabile che i Comuni sopportino quasi interamente il costo delle rette per le persone con disabilità psichica, in violazione delle leggi e dei principi di integrazione tra servizi sociali e sanitari. La questione riguarda il modo in cui i costi vengono distribuiti tra enti pubblici e famiglie, evidenziando una situazione che richiede interventi normativi.

"Non è più tollerabile che il peso economico delle rette per i soggetti affetti da disabilità psichica ricada quasi interamente sui Comuni, in aperta violazione della normativa vigente e dei principi di integrazione socio-sanitaria".Con queste parole Santo Primavera annuncia la presentazione di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate 'Teatro integrato dell’emozione’, al via il laboratorio Unife per persone con disabilità psichicaMercoledì 11 al Centro Teatro Universitario dell'Università di Ferrara avrà inizio il laboratorio di ‘Teatro integrato dell’emozione’ per persone con... Violenza sessuale su una donna in condizioni di disabilità fisica e psichica, i carabinieri arrestano due personeI carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Napoli-Stella hanno datoesecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal...