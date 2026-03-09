' Teatro integrato dell’emozione’ al via il laboratorio Unife per persone con disabilità psichica
Mercoledì 11, presso il Centro Teatro Universitario dell’Università di Ferrara, partirà il laboratorio di ‘Teatro integrato dell’emozione’. L’iniziativa coinvolge persone con disabilità psichica e studenti universitari, offrendo uno spazio di confronto e partecipazione attraverso il teatro. L’attività durerà diverse settimane e prevede incontri dedicati alla creazione artistica e all’espressione emotiva.
Mercoledì 11 al Centro Teatro Universitario dell'Università di Ferrara avrà inizio il laboratorio di ‘Teatro integrato dell’emozione’ per persone con disabilità psichica e studentesse e studenti universitari. Il percorso, condotto dall’associazione ‘Teatro Patologico’ fondata e diretta da Dario D’Ambrosi, è frutto di un accordo di collaborazione tra l’associazione e la conferenza dei rettori delle Università italiane, presieduta dalla rettrice dell'Università di Ferrara, Laura Ramaciotti. L'iniziativa è promossa e sostenuta dall’Università di Ferrara e dal Centro Teatro Universitario, in collaborazione con il Dipartimento integrato di salute mentale e dipendenze patologiche e il centro diurno Calicantus. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
