Violenza sessuale su una donna in condizioni di disabilità fisica e psichica i carabinieri arrestano due persone

Due persone sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo operativo di Napoli-Stella con l’accusa di aver commesso violenza sessuale su una donna con disabilità fisica e psichica. La misura cautelare in carcere è stata disposta dal giudice, che ha firmato l’ordinanza su richiesta dell’autorità giudiziaria. L’indagine ha portato all’arresto dopo le attività di raccolta di prove e testimonianze.

I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Napoli-Stella hanno datoesecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, nei confronti di un 32enne e di una 33enne. Entrambi, secondo gli inquirenti, sono ritenuti gravemente indiziati, in.🔗 Leggi su Napolitoday.it Napoli, disabile violentata nel sonno e ripresa col cellulare: arrestati un uomo e una donna Notizie correlate Leggi anche: Napoli: violenza sessuale su un bambino di 3 anni. Carabinieri arrestano 47enne Violenza sessuale su minore, i carabinieri arrestano operatore socio-sanitarioSu delega della Procura della Repubblica di Napoli - IV Sezione indagini - militari appartenenti alla stazione dei Carabinieri di Monte di Procida... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Violenza sessuale su una tredicenne a Villa Bellini, tre condanne e un'assoluzione; Cesena, giovane drogata, abusata e filmata: arrestato 23enne per violenza di gruppo; Aosta, 55enne condannato a 12 anni per violenza sessuale su una minore; Abusi sessuali sui clienti (anche bambini): osteopata condannato a 20 anni di carcere - BresciaToday. Violenza sessuale su disabile 59enne, in manette due personeI Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, nei confronti di ... rainews.it Napoli, disabile violentata nel sonno e ripresa col cellulare: arrestati un uomo e una donnaI Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella hanno arrestato su richiesta del G.I.P. del Tribunale di Napoli un 32enne e di una 33enne. Entrambi sono accusati di violenza ... ilmattino.it I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella hanno arrestato su richiesta del G.I.P. del Tribunale di Napoli un 32enne e di una 33enne. Entrambi sono accusati di violenza sessuale ai danni di una donna di 59 anni in condizioni di grav - facebook.com facebook Violenza sessuale, le posizioni dei partiti sul ddl Bongiorno (fermo al Senato) x.com