I caregiver familiari vanno riconosciuti come lavoratori | oltre 8mila firme per la petizione di IoScelgo a governo e Parlamento

Oltre 8.000 persone hanno firmato in pochi giorni una petizione online che chiede di riconoscere i caregiver familiari come lavoratori. La proposta nasce da Alessandra Corradi, madre di un ragazzo con disabilità, e si rivolge a governo e Parlamento. La petizione, pubblicata su IoScelgo il 4 novembre, punta a ottenere diritti e tutele per chi assiste i propri familiari 24 ore su 24. Il coordinamento nazionale Caregiver Familiari Uniti, nato a ottobre 2025, conta circa 20.000 iscritti e ha già attirato l’

"Il caregiver familiare h24 va riconosciuto come lavoratore". È questo il titolo della petizione sulla piattaforma online IoScelgo pubblicata il 4 novembre scorso da Alessandra Corradi, madre di un figlio con gravi disabilità, tra le ideatrici e portavoce di Caregiver Familiari Uniti (CFU), il coordinamento nazionale nato a ottobre 2025 che riunisce circa 20mila persone e seguito sulla pagina Facebook da oltre 10mila follower. I destinatari della petizione, che ha superato in queste ore le 8mila firme, sono il governo italiano che il 12 gennaio in Consiglio dei Ministri ha approvato il ddl caregiver presentato dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli suscitando proteste da parte dei diretti interessati e organizzazioni che difendono i diritti delle persone con disabilità.

