Su Noi Magazine disabilità e diritti tra scuola e lavoro la Legalità il Dantedì e l’inaugurazione di UniMe Gds Lab

Su Noi Magazine, inserto settimanale gratuito del giovedì della Gazzetta del Sud dal 1996, vengono trattati temi legati alla disabilità, ai diritti tra scuola e lavoro, alle questioni legali, al Dantedì e all’inaugurazione di UniMe Gds Lab. La pubblicazione affronta aspetti concreti e aggiornamenti riguardanti queste aree, offrendo notizie e approfondimenti senza interpretazioni o analisi soggettive.

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational - e del progetto originale “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L’appuntamento è il giovedì (fino al 21 maggio) nell'edicola fisica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Su Noi Magazine disabilità e diritti tra scuola e lavoro, la Legalità, il Dantedì e l’inaugurazione di UniMe Gds Lab Articoli correlati Su Noi Magazine l’emergenza NEET da affrontare imparando a fare impresa, i disturbi alimentari e l’inaugurazione di UniMe Gds LabTorna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione... UniMe Gds Lab: aperte le iscrizioni alla quinta edizione del laboratorio di giornalismo, si parte con il corso su media e violenza di genereTorna UniMe Gds Lab, il laboratorio di giornalismo promosso da Università di Messina e Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia.