Dirigenti scolastici e comunità educante | oltre gli adempimenti il nodo della leadership pedagogica Un contributo di Salvatore Nocera e Rosita Lanciotti

Nel dibattito sulla scuola italiana, il ruolo dei dirigenti scolastici viene messo in evidenza come centrale nel rapporto con la comunità educante. Salvatore Nocera, esperto di normativa sull’inclusione, e Rosita Lanciotti, insegnante, hanno pubblicato un intervento il 19 marzo 2026 su superando, in cui si discutono le sfide della leadership pedagogica oltre gli aspetti burocratici.

Nel dibattito sulla scuola italiana torna il tema del ruolo dei dirigenti scolastici, rilanciato da Salvatore Nocera, esperto di normativa sull’inclusione, e dall’insegnante Rosita Lanciotti in un intervento pubblicato il 19 marzo 2026 su superando.it che ci viene richiesto di segnalare anche ai nostri lettori. Il testo, che approfondisce il rapporto tra norme, autonomia e inclusione, propone una lettura critica dell’attuale sistema, segnalando il rischio di una deriva burocratica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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