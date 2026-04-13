I gemelli omozigoti Rapisarda | dirigenti scolastici con disabilità visiva a capo di due Licei La disabilità non preclude la leadership
Due gemelli omozigoti con disabilità visiva ricoprono ruoli di dirigenti scolastici in due licei. Sono stati invitati a partecipare a un convegno organizzato dall’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, sotto la guida di una dirigente scolastica. L’evento, in collaborazione con i Centri per l’Impiego, vedrà la presenza di diversi relatori. La loro presenza testimonia come la disabilità non abbia impedito loro di assumere ruoli di responsabilità nel settore scolastico.
In vista del convegno promosso dall’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, guidato dalla dirigente Viviana Assenza, in collaborazione con i Centri per l’Impiego, la redazione ha raccolto le voci di due tra i relatori attesi. Al centro dell’incontro, in programma il 14 aprile 2026 presso l’IISS “Mottura”, il tema “L’approccio al lavoro di rete alla luce della riforma sulla disabilità: istruzione, formazione e lavoro”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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