Questa settimana si parlerà di aspetti tecnici legati alla direttiva NIS 2, che aggiorna le norme europee sulla cybersicurezza. In Italia, circa 25 mila soggetti sono coinvolti in questa nuova normativa, che sta gradualmente entrando in vigore. La sua applicazione riguarda principalmente aziende e servizi considerati essenziali o importanti per il funzionamento del paese. La fase di implementazione sta richiedendo l’adozione di questionari e procedure specifiche.

Queste settimana vado sul tecnico, ma in Italia, forse, stiamo vivendo un passaggio storico. La NIS 2, la direttiva europea che aggiorna il quadro comune di cybersicurezza per soggetti essenziali e importanti (in Italia sono circa 25 mila), sta lentamente dispiegando i suoi effetti. In particolare ha portato al centro della scena un tema molto concreto: la sicurezza della supply chain e, quindi, il rapporto tra i soggetti obbligati e i loro fornitori rilevanti. Ora immaginiamo la scena. Da una parte ci sono migliaia di soggetti NIS che, diligenti come alunni il primo giorno di scuola, preparano il loro questionario per il fornitore...🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Direttiva NIS: questionari e buon senso?

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