Il ricordo dell' agente grande donna modello di buon senso

Un agente ha ricordato Enrica Bonaccorti, descrivendola come una donna di grande senso e senza mai averla sentita criticare qualcuno. Da più di 30 anni, l’ha conosciuta e ha sempre apprezzato il suo modo di intervenire su vari argomenti, sottolineando che ogni suo commento era caratterizzato da equilibrio e moderazione. La sua presenza nel mondo dello spettacolo viene così ricordata con stima e rispetto.

AGI - "Conoscevo Enrica Bonaccorti da più di 30 anni e non l'ho sentita mai parlare male di nessuno. Ogni suo intervento su qualunque argomento è sempre stato una dimostrazione di buon senso. Non perdeva mai l'occasione di dire la cosa giusta". Andrea Quattrini, l'agente di Enrica Bonaccorti, raggiunto telefonicamente dall'AGI, ricorda così la conduttrice e autrice morta oggi all'età di 76 anni. Volto gentile della televisione. Bonaccorti e il 'partito del buon senso' . "Io con lei scherzavo dicendole che avrebbe dovuto fondare il partito del buon senso. È stata un esempio – spiega Quattrini - in un'epoca in cui in televisione si sono visti tanti urlatori.