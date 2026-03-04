Iran Grillo torna ed elogia Sanchez | buon senso epico

Beppe Grillo ha pubblicato un nuovo post dopo un lungo periodo di silenzio nel quale elogia Pedro Sanchez, definendo il suo discorso un esempio di “buon senso epico”. La trascrizione del discorso del premier spagnolo, leggermente riadattata, è stata condivisa sui social dal fondatore del Movimento 5 Stelle. La sua riflessione si concentra sulla qualità del discorso di Sanchez.

Roma, 4 mar. (askanews) – “Buon senso epico”. Si intitola così un post (dopo un lungo silenzio) di Beppe Grillo in cui il fondatore del M5s elogia Pedro Sanchez postando la trascrizione “leggermente riadattata” del discorso del premier spagnolo. Nella sostanza, Grillo cambia le parole “spagnolo”, “spagnoli” e “Spagna” con “italiano”, italiani” e “Italia”. “Mi rivolgo a voi per informarvi della crisi che si è scatenata in Medio Oriente, della posizione del governo italiano e delle azioni che stiamo portando avanti”, posizione che è “chiara e coerente. È la stessa che abbiamo mantenuto in Ucraina e anche a Gaza”, si legge nel post. Il governo, assicura il GrilloSanchez, “continuerà a esigere la cessazione delle ostilità e una soluzione diplomatica di questa guerra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

