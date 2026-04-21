Diretta gol Coppa Italia LIVE | in campo Inter Como

Sono in corso le sfide di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, con le partite tra l'Inter e il Como. La cronaca in tempo reale include dettagli sui gol segnati, le azioni più importanti e le decisioni arbitrali. Sono disponibili anche i risultati aggiornati, i tabellini e le analisi delle moviole, offrendo un quadro completo di quanto sta accadendo sul campo.

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