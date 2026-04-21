Diretta gol Coppa Italia LIVE | alle 21 in campo Inter Como
Alle 21 si gioca la partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, con l'Inter che affronta il Como. La partita viene trasmessa in diretta e sono disponibili aggiornamenti in tempo reale, con sintesi, tabellino, risultati e moviola. La cronaca live permette di seguire l’andamento dell’incontro passo dopo passo, offrendo un quadro completo di quanto accade sul campo durante questa fase della competizione.
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