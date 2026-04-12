Diretta gol Serie A LIVE | in campo Como Inter
In questa giornata di Serie A, le partite della 32esima giornata vedono in campo il Como contro l'Inter. La diretta gol fornisce aggiornamenti in tempo reale su risultati, moviole e cronaca delle sfide. Sono presenti sintesi e tabellini aggiornati, offrendo una panoramica completa degli incontri della giornata. L'evento viene seguito live, con dettagli sulle azioni più significative e sui momenti decisivi delle partite in corso.
Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo Muharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Leao Milan, fischi e aria d’addio? La posizione del club e la verità sulle voci sul Barcellona Lecce, Di Francesco sicuro: «Non bisogna mollare, perchè mancano sei partite. Per i nostri tifosi bisogna lottare e non mancare d’intensità e voglia» Como, Fabregas non ha dubbi: «Abbiamo pensato di andare così offensivi ma è la nostra identità. Vi spiego il piano gara» Inter, Chivu svela: «Ho chiesto ai...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Diretta gol Serie A LIVE: in campo Como TorinoCalciomercato Bologna, è ‘giallo’ per questo giocatore: sembrava vicinissimo ma…Perché (per ora) è saltato questo colpo Calciomercato Parma: occhi su...
Diretta gol Serie A LIVE: in campo Como AtalantaZaragoza Roma, dialoghi in corso col Bayern Monaco: giallorossi in attesa del via libera! C’è già l’accordo Calciomercato Napoli, cambia tutto dopo...