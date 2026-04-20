Per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, più di 4.000 tifosi dell'Inter Como sono attesi a San Siro. La partita vede un esodo di sostenitori biancoazzurri, che si sposteranno allo stadio per seguire la sfida. L'evento si svolge nel contesto di una competizione nazionale e coinvolge la squadra di casa e quella ospite. Tra i protagonisti, il giocatore Fàbregas punta alla finale.

di Paolo Moramarco Inter Como, Fàbregas sogna la finale! Per la semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro previsti oltre 4 mila tifosi biancoazzurri. Il Como è pronto a giocarsi una pagina di storia nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’ Inter. La squadra guidata da Cesc Fàbregas, tecnico spagnolo, punta a centrare una qualificazione che avrebbe il sapore dell’impresa per un club che, nei suoi quasi 120 anni di storia, non è mai arrivato così vicino a una finale. L’entusiasmo si respira anche tra i tifosi biancoazzurri, pronti a sostenere la squadra in una delle partite più importanti degli ultimi anni. Secondo quanto riportato da Il Giorno, saranno circa 4.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Como, per il match di Coppa Italia esodo biancoazzurro a San Siro: previsti oltre 4 mila tifosi!

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