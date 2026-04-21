Dipendenze quotidiane | dagli smartphone al cibo incontro al Petrarca Rugby Padova

Giovedì 23 aprile alle 19, presso la club house del Petrarca Rugby a Padova, si terrà un incontro dedicato alle dipendenze quotidiane, in particolare durante le fasi evolutive di età pediatrica e adolescenziale. L’evento si concentrerà su temi legati all’uso degli smartphone e alle abitudini alimentari, con l’obiettivo di affrontare queste problematiche che coinvolgono le giovani generazioni. La sede dell’appuntamento è il Centro Memo Geremia, nel cuore della società sportiva padovana.

Giovedì 23 aprile alle ore 19 si parlerà di dipendenze quotidiane, con un focus specifico sulla fase evolutiva ovvero quella pediatrica e adolescenziale, l’appuntamento è fissato nella club house del Petrarca Rugby (Centro Memo Geremia, Via Gozzano), cuore pulsante della società sportiva padovana.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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