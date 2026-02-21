Rugby Coppa Italia | Petrarca Padova e Valorugby Emilia conquistano un posto in finale

Il Petrarca Padova ha raggiunto la finale di Coppa Italia dopo aver superato una difficile semifinale, causata da una prestazione determinata e molti punti segnati nel secondo tempo. Lo stesso vale per il Valorugby Emilia, che ha vinto grazie a una difesa compatta e un attacco efficace. Entrambe le squadre si preparano ora a una sfida che promette grande spettacolo, mentre i tifosi aspettano con entusiasmo l’appuntamento decisivo. La finale si giocherà tra poco, in una cornice di grande attesa.

La finale della Coppa Italia Simecom 20252026 sarà una sfida tra Valorugby Emilia e Petrarca Padova, che hanno conquistato il pass per l’atto conclusivo al termine di due semifinali intense e spettacolari. Le due squadre si contenderanno il trofeo sabato 28 febbraio allo Stadio Mirabello, al termine di un percorso che ha confermato la loro solidità e capacità di imporsi nei momenti decisivi. A Reggio Emilia, i padroni di casa del Valorugby hanno costruito il successo già nel primo tempo contro le Fiamme Oro Rugby, grazie alle mete di Roura, servito da Nicolò Casilio, e di Colombo su assist di Hugo. 🔗 Leggi su Oasport.it

